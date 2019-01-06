白宫：中国窃取苹果技术机密

（早报讯） 美中贸易谈判7日登场，白宫经济顾问库德洛前天透露，美国信息科技领航者之一的苹果公司，技术可能已被中国取走。

库德洛前天接受彭博新闻访问时表示，“我不想作太多揣测，但苹果技术可能已被中国‘取走’，现在中方与苹果的竞争非常激烈。”

库德洛同时指出，“来自中方的一些迹象显示，他们正关注此事。”中国商务部前天表示，美中两国将于明、后两天举行副部长级经贸磋商。库德洛在中国商务部发布消息后提及苹果的技术可能被盗，不知是否意在对中方示警，并在谈判时向中方施压。对于库德洛的指控，苹果未回应。

提议设专责机构对抗

面对中国不断传出的窃取商业机密行为，以及美中贸易战导致的美国企业营收下滑，美国联邦参议员卢比欧前天在声明中表示，他和参议员华纳共同提案，要求白宫成立“关键技术与安全办公室”，以便整合联邦政府各部门的资源，发展出一个“全政府”的战略，来对抗包括中国在内的国家窃取美国技术。

卢比欧说：“中国持续在中国共产党的全力支持下，对美国的知识产权、美国企业、我们的政府网络和信息采取协同攻击。”华纳则指，“显然中国已下定决心要动用手上一切工具，以便在技术上超越美国，并在经济上宰制我们。”

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