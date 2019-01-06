中国国务院参事：经济下行政府要带头过紧日子 行政支出应减5%

2019年中国经济形势更加复杂，更加严峻，经济下行压力进一步加大，中国国务院参事夏斌在本月5日公开论坛上建议，今年起全国行政部门，仿照2008年汶川大地震办法，要求政府各个部门，行政支出缩减5%，政府带头过紧日子。

据新浪财经报道，至于这5%从哪里缩减，夏斌认为，可以从债务处理方面动脑筋。

他表示表示，中国示政府要加快减税费，降税费，减支出。针对目前微观企业大面积经营困难，适当扩大财政赤字同时抓紧时间出台降低税费具体操作方案，“哪怕一两年临时方案，要尽快出，以增强市场信心。”

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