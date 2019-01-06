《苹果》台湾总统大选民调：朱立伦33％夺冠

《苹果日报》最新总统大选民调，在7位外界看好的候选人中，有意角逐2020年台湾总统大选的朱立伦以33.61%夺下第1，连人气爆棚的台北巿长柯文哲都不敌。

据《苹果日报》报道，互比式民调显示，朱立伦支持度33.61%排第一，台北市长柯文哲13.09%第二，台湾行政院长赖清德12.15%排第三，台湾总统蔡英文支持度10.16%排行第四，台湾立法院前院长王金平支持度6.39%排行第五，台湾前总统马英九5.03%排第六名，国民党主席吴敦义支持度4.92%居末。未表态者14.65%。

民调居冠，朱立伦5日称：“还有很多努力空间”，强调自己在网路声量落后很多。第二名的柯文哲则透过巿府发言人说，尚无参选总统的计划，所以这些民调没有意义。

中山大学政治系教授廖达琪认为，民调结果显示朱立伦还是国民党内强棒，柯文哲还是有爆发实力，而赖清德若能与蔡英文两人加起来、整合的话，或许也有能力。

台湾智库咨询委员董立文认为，朱会领先可能是七人中只有他宣布投入总统大选，才会有这种临时性效应民调，否则这段期间朱、柯都没有做什麽事情，找不到理由来解释这个结果。

此次民调从1月1日至4日执行，成功样本955份；抽样方式以全国住宅电话为抽样母体编册随机抽样，限20岁以上民众作答，调查方式採电脑语音辅助访问。

若中选会仍依往例总统、立委合并选举，2020台湾总统大选就得在明年1月举行。

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