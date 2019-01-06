同济研究生因受到导师“压迫”而坠楼？ 校方回应

近日，一则“针对《关于医学院陆某某事件的情况说明》的回复及对社会的呼吁”网贴热传。这则网帖中，有自称是同济大学医学院陆同学的家属表示，陆同学于2018年12月13日坠楼，疑因受到来自其导师的“压迫”，而且事发后，陆同学导师仍在国外，没有回国。据了解，目前学校正在对陆同学坠楼一事开展调查，并敦促陆同学导师尽快回国。

据北青网报道，热传的网帖中，发帖人自称是同济大学医学院研究生陆同学的家属，家属表示，2018年12月13日，陆同学在与导师陆琰君的微信聊天中，最后一句是“我去跳楼了，学院老师会找你谈的。”随后，陆同学坠楼。家属称，从2015年7月初至事发时，陆同学几乎无休无止、无偿的为导师陆琰君工作，导师要求他时时以她的课题实验和研究为主。其导师陆琰君则常年客居芬兰，平时以网络方式联系陆同学，陆同学还因长时间伏案看文献查资料还得了严重的颈椎病。家属表示，陆同学去世后，导师至今仍没有回国，也没有道歉。

今日（1月6日），同济大学宣传部工作人员表示，已注意到网上发布的关于陆同学疑因受到导师“压迫”而坠楼一事的帖子，但家属尚未将这一份说明直接交给学校。对于陆同学坠楼一事，学校感到非常痛心和惋惜。从陆同学坠楼至今，学校一直在积极与家属进行沟通，因涉及到学校的学生，从注意保护学生隐私角度，学校此前没有对外公开发布声明。对于是否因受到导师“压迫”导致陆同学坠楼，学校称针对此事目前还在调查中，陆同学的导师陆琰君确实还在国外，学校已经劝其立即回国，同时在考虑派人前往国外开展调查。工作人员称，此事对陆琰君的打击也很大，陆琰君对学校称她已生病，还在国外接受治疗。宣传部工作人员表示，如果有调查结果，学校也会向外公布。

陆同学的一位同班同学小秋（化名）介绍，平时陆同学学习很刻苦，性格上稍微有些内向，得知事情发生后同学们感到非常痛心。但对于陆同学坠楼原因，小秋说因为和他不在同一个实验室，所以并不是特别了解，受到导师的压力或许是家属根据陆同学的微信聊天记录推测来的，具体原因还得等调查结果。另一名学生小亚（化名）对北青报记者介绍，他在研一时跟陆同学上过一节课而且在同一个小组，印象里小组讨论时陆同学到的最早，平时他讲话不多，但是做事情很认真，很老实。

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