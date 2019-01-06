中国今日大部分地区上演日偏食现象

今天（1月6日）清晨，中国大部分地区都观赏到了一场日偏食的天象。

据《新京报》报道，中国科学院紫金山天文台透露，此次日偏食可见区域主要在东亚和西北太平洋地区，中国的敦煌、成都、赣州、厦门以东的地区均在可见区域内，朝鲜半岛、日本、西伯利亚南部甚至阿拉斯加西南部的人们也可以观测到这次的日偏食。

今早7点40分日出时，太阳的上方只是缺了一个小口。随着太阳逐渐升高，缺口也将逐渐变大。到8点34分，左上缺口差不多能遮掉太阳直径的小1/3。再之后月亮将从左边逐渐离开日面，9点41分太阳将完全复圆。今天的日偏食，整个过程将持续1个多小时。

据报道，日食只发生在朔日，也就是农历的初一，此时月球在地球和太阳之间，当它们接近同一直线的时候，月球的影子会投射到地球表面，月球遮挡太阳光所形成的影锥从地球表面扫过，扫过的地区便会看到日全食或者日偏食。

由于月球围绕地球公转的白道面与地球围绕太阳公转的黄道面并不重合，而是存在大约5°9′的夹角，因此并不是每个农历月的初一都会发生日食。每年地球上发生日食的次数最少2次，最多一年可以有5次日食。但是月球的影锥比地球小很多，所以每次发生日食的时候地球上仅有少部分地区的人可以看到。

不过，错过观赏本次日偏食的朋友不必过于遗憾，据专家介绍，今年还将有2次日食，除本次日食外，7月2日会有一次日全食，不过中国境内不可见，而在12月26日还将出现一次日环食，这次在中国全境均可见到日偏食景象。

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