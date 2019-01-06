蔡英文吁勿再讲“九二共识” 吴敦义：漠视历史事实

针对台湾总统蔡英文昨日（5日）呼吁台湾所有政党不要再讲“九二共识”，国民党主席吴敦义今日（6日）表示，蔡英文担任陆委会主委，回答立委质询就说过“各自表述，一个中国”，现在却漠视历史事实，这是不对的。

据《自由时报》 报道，吴敦义表示，蔡英文担任陆委会主委时，2000年7月6日在立法院接受立委陈超明质询两岸关系。蔡英文当时回答“两岸间一中各表的九二共识，是在1992年两岸谈判过程，我方立场是各自表述，一个中国”。这个说法顺序不同，但至少“她懂得有九二共识”。吴敦义也请在场的立委江启臣、颜宽恒去翻立法院公报，就会找到这一段。

吴敦义再度一字一字背出“九二共识”全文，“两岸都坚持一个中国的原则，但是对于它的涵义，双方同意用口头声明方式，各自表达”。他并表示，中国大陆国家主席习近平最近讲的“一国两制”与“九二共识”没有关联；蔡英文则是完全忘掉她2000年答覆立委的质询。

吴敦义说：“蔡总统漠视历史事实的九二共识，这是不对的。”如果没有“九二共识、一中各表”的基础，两岸不会达成开放陆客来台、直航三通、台商及台生在中国大陆经营事业或读书，应受到照顾，不要烽火外交、互挖牆脚，把双方省下来的钱多做建设，造福人民等协议。

吴敦义强调，希望蔡英文不要健忘，要各政党不再提九二共识“这是荒唐的”，这是历史事实，不能忘掉，因为有此基础，两岸才能和平。

早报订户新闻，更多精彩等着您！