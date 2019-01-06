雄安新区入选“2018年WFBA中国最具投资潜力城市50强”榜单

世界著名品牌大会(WFBA)当地时间1月4日在加拿大温哥华发布“2018年WFBA中国最具投资潜力城市50强”榜单。北京、上海、雄安新区等50个城市榜上有名。

据中新社报道，作为非官方、非盈利及开放性的国际专业会议组织，世界著名品牌大会对中国大陆、香港、澳门、台湾118个城市的投资潜力进行全面评估，通过独立公众问卷调查、统计数据分析、实地考察调研和权威专家函评等程序，重点从交通优势、产业基础、营商环境、投资政策、生态文明、法治保障、创新活力、公共服务、数字经济、生活品质等十个方面的表现作出综合评价。

入选“2018年WFBA中国最具投资潜力城市50强”的城市包括：北京、上海、雄安新区、深圳、香港、广州、杭州、西安、重庆、天津、澳门、苏州、武汉、成都、南京、青岛、郑州、厦门、宁波、大连、长沙、沈阳、无锡、济南、福州、佛山、台北、南通、昆明、合肥、哈尔滨、海口、烟台、东莞、长春、泉州、珠海、北海、湛江、中山、东莞、惠州、保定、南昌、贵阳、温州、临沂、江门、肇庆、绍兴。

“WFBA中国最具投资潜力城市50强”的推选从2005年开始，迄今已有12届。本届榜单由美中经贸投资总商会、世界品牌组织、世界城市世界企业研究会、欧美亚工商界投资开发联盟、亚投世界基金管理联盟、全球战略经济发展委员会等机构联合推选。

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