经济学者：建议增加财政赤字弥补中国社保缺口

现在社保缺口越来越大，光大证券全球首席经济学家彭文生提出了两个弥补方式，一个是增加财政赤字，例如有人说的划拨国有资产到社保中；二是增加新一代人社保缴费，降低贫富差距。他判断，全球老龄化国家基本是走向财政赤字弥补社保缺口。

据新浪财经报道，彭文生近日在公开论坛上表示，社会保障一旦建立起来，想改变想降低很不容易，虽然欧洲面临种种债务问题，但是社会福利还是越来越高；美国特朗普有很多政策雷厉风行，但是想废除奥巴马的养老保障很难；中国现在社保缴费争议暂缓，但实际上是把问题留给下一代。

彭文生称，现在这一代人占了太多资源，有社保，有金融资产，又有房地产，下一代负担太大怎么办？怎么持续？他认为有两个路径：

一个是技术进步，可能在三四十年后，财政赤字扩张不是问题。

另一方面，如果技术进步不够，政府财政扩张会导致通胀，通胀稀释债务，保持老一代人持有资产下降。他表示，“老一代人通过社保占下一代人便宜，但是通胀上升，会促使老一代人持有金融资产会下降，这是一个自我平衡。”

彭文生认为，这种自我平衡是有利于社会贫富差距减少，因为社保是中低收入阶层，金融资产下降不利是社会富有阶层。

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