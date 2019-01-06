中国巨贪藏现金 五台点钞机清点一个晚上

据《中国纪检监察报》报道，中国内蒙古自治区警示教育电视电话会议日前召开，现场播放的廉政教育片中，乌海市委原常委、统战部长陈文库被作为典型深入剖析。

据《新京报》报道，陈文库不仅坐等别人送钱，还“主动出击、巧取豪夺”，企业老板形容“谁送了他不一定记得，但谁没送他一定会记得”。

为了藏匿钱财，陈文库把家里的一个卫生间改造成密室，并安装了防盗门和指纹密码锁，门外用衣柜遮挡，里面贵重物品琳琅满目，存放人民币、美元、欧元等现金折合人民币近4000万元，专案组用5台点钞机清点了一个晚上。

去年5月，陈文库涉嫌严重违纪违法被查，8月被“双开”。

通报显示：陈文库违反组织纪律，不如实申报个人事项，在干部选拔任用过程中收受财物;违反廉洁纪律，收受管理对象和下属礼金。陈文库利用职务上的便利，非法占有其他单位车辆;利用职权为他人谋取利益，收受他人财物，涉嫌受贿罪;家庭财产和支出明显超过合法收入，数额特别巨大，且不能说明财产来源，涉嫌巨额财产来源不明罪;违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药，涉嫌非法持有、私藏枪支、弹药罪。

去年10月，陈文库被提起公诉，内蒙古自治区人民检察院阿拉善盟分院起诉书指控：陈文库利用其担任乌海市海南区区长、海南区委书记、乌海市副市长的职务便利，为请托人谋取利益，单独或伙同他人收受企业主、被管理对象、下属等人财物，数额特别巨大;身为国家工作人员，其财产和支出明显超过合法收入，差额特别巨大，不能说明来源;违反国家关于枪支弹药的管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药，依法应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪、非法持有、私藏枪支、弹药罪追究其刑事责任。

据公开简历，陈文库出生于1960年，其仕途一直在内蒙古乌海市，历任乌海市团委副书记、乌达区副区长、乌海市发改委副主任等职。

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