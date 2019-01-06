民进党今主席补选 “保皇派”卓荣泰出线

如外界所料，被视为“保皇派”的台湾前行政院秘书长卓荣泰今天在民进党主席补选中出线，这也意味着最近网络声量开始反转的总统蔡英文能暂时稳住党内势力，明年争取党内支持力拼连任之路将更为平顺。

台湾执政党民进党今天举行党主席补选，被外界解读为支持与反对总统蔡英文连任的势力对阵。根据民进党代理主席、基隆市长林右昌今午6时37分在中央党部召开记者会公布的结果，卓荣泰共拿下2万4699票，其对手台湾民意基金会董事长游盈隆则得9323票。

原为党魁的蔡英文去年11月24日，因民进党在“九合一”地方选举溃不成军，第一时间请辞党内领导职务，全党旋即展开寻觅新总舵主的行动。然而，民进党弥漫着败选的低气压，台面上被点名接班的几位中生代如高票连任的桃园市长郑文灿，以及在高雄市长选战中虽败犹荣的前立委陈其迈等人均敬而远之。

正当无人有意承担之际，以民调专家见称、在党内一直是孤鸟的游盈隆（62岁）突然宣布参选，令外界感到惊讶。有媒体指出，党内人士大多抱着“看看就好”的心态，怎料自诩为改革派的游盈隆炮火猛烈，对府院党火力全开，尤其反对蔡英文连任的旗帜异常鲜明，被舆论视为“反英派”，故受独派和挺扁群众支持。

出身“谢系”（以台湾驻日代表谢长廷为首的派系）的卓荣泰则是在受到七名跨派系“重量级”中生代代表力拱后宣布参选。然而，由于卓荣泰与蔡英文关系密切，外界就顺势对他贴上“保皇派”的标签。尽管卓荣泰多次撇清，更称“民主社会没有皇可以保”，但他支持蔡英文的立场仍成为正场补选中被对手痛击的弱点。（《联合早报》台北特派员黄顺杰）

早报订户新闻，更多精彩等着您！