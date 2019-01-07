卓荣泰：设三个平台 部署2020战略

新当选民进党主席的卓荣泰昨天（6日）表示，上任后将建立三个平台，分别是“选举平台”、“服务平台”及“党政平台”。其中“选举平台”因应明年总统及立委选举，将作为讨论选举战略、战区整备及人员平台；“服务平台”则为强化与社会沟通的平台，“党政平台”则专司结合府院党及党团的协调沟通。

据台湾《联合报》报道，卓荣泰说，“党政平台”是以总统、行政院长、立法院党团总召及党主席的四位一体组成，四个人可以先在这个平台，就各项要推动的政策进行初步的讨论及方向，最后交由行政和立法部门针对细节、实质内容及时机做最后定夺。

卓荣泰表示，他理解在败选后，行政与立法的紧张关系，也了解到立委接下来争取连任的压力，立委也是基层民意的彙集，因此，政策推动必须让民众理解和支持，行政与立法部门的沟通协调更形重要，“党政平台”不必然是决策单位。

至于选后检讨部分，卓荣泰说，桃园市长郑文灿之前提议在新任党主席上任后召开执政兴革会议，和他提出的政策路线大辩论，两者可以合而为一，但由于两场立委补选在即，会先以立委补选为先，但选后检讨的形式、议题等幕僚作业可以先做，败选检讨会在农历年后进行。

卓荣泰指出，“选举平台”将因应明年总统及立委选举，不管是提名策略、战略部署、战区整备及人员调度等，都在此平台讨论。“服务平台”则要让党与社会有更密切、顺畅的接触，让社会了解民进党，也让民进党知道社会在讨论什么。

此外，卓荣泰也表示，上任后的首要挑战，除针对选务及败选检讨外，最重要的是党中央需挹注地方党部各项协助，及党员总清查。

他说，这次投入党主席选举，了解到党中央过去对地方党部疏于了解，以至于在人、事及相互竞争上，都是等到问题发生了才去解决，他建议应提前部署，及早因应，等到事态严重救火都来不及。至于党员总清查，主要是要让党的体质更强壮，也是为了在2020年选举前调整好团队。

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