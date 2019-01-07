贵阳云岩卫计局深夜通报19岁女孩隆鼻死亡 正配合上级调查

一名19岁贵州女生在进行隆鼻手术时死亡，其家属在七小时后才被院方通知。而在手术之前，医院曾表示女生术前的体检结果显示完全正常，进行类似微整形手术没有风险。事件发生后引起网民热议，认为医院操作不当，才导致女生死亡。

而贵州省云岩区政府门户网站今天凌晨（7日）发布消息，表示事件发生后，云岩区卫生、公安、司法等相关部门已经迅速展开调查工作，目前也正配合上级调查。

经初步了解，死者在贵州整形口腔美容外科医院（即利美康医院，民营），实施“隆鼻术，鼻延长、双侧耳软骨鼻尖综合塑形”术。执刀医生为该院外科门诊主治医师张某某。手术过程中夏某某出现四肢强直痉挛等情况，转贵州医科大学附属医院抢救无效死亡。

通报中指出，区卫计局相关负责人在隔天（4日）陪同家属到贵州医科大学法医司法鉴定中心办理死者司法鉴定手续。1月5日上午法医已完成尸检取样，尸检工作正在紧张进行中。目前关于医疗损害鉴定工作正同步进行，对于是否存在医疗损害、是否存在医疗过错等问题，正配合省、市卫健部门进行深入调查。

云岩区政府表示，一定会按照公平、公正的原则，严格根据尸检报告和调查结果，依法依规处置此事，并及时向社会公布。

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