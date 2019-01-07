蔡英文深夜发长文：走出同温层为台湾制造更大声量

台湾总统蔡英文昨天（6日）深夜在个人脸书发长文，以感性的口吻，谢谢支持她的网友们连日来按赞、留言，或是把文章分享出去，为台湾发声。

据奇摩新闻报道，蔡英文在文中表示，“身为总统，我全力捍卫台湾的立场……每个时代都有属于自己的任务，现在我们的任务，就是要一起守护台湾民主自由的生活”。

她也表示，在新的一年里，还要一起走出同温层，一起面对面说服更多人，一起为台湾制造更大的声量。因为个人的声量大小一点都不重要，但是台湾的声量一定要大，这是今年最重要的事。

蔡英文指出，民主不是天上掉下来的，现在每个台湾人都可以自由表达意见和想法，是一代代台湾人努力争取而来的。许多民主前辈在戒严时期不怕生命危险，只为了争取言论自由与民主制度。所以，当我们呼吸自由空气时，不能忘记过去这一段民主奋斗的历程，更要谢谢众多有guts（胆识）的前辈们，当年冲破戒严体制。

蔡英文在文中表示，从九合一大选后到今天，检讨跟反省其实从没有停过。同时也积极面对挑战，像是提升非洲猪瘟的防疫作为。而元旦后一系列的两岸议题，“身为总统，我全力捍卫台湾的立场”。

她强调：“身为总统，我全力捍卫台湾的立场……面对新的国际局势，民主的挑战从来不会少”。

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