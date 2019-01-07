厉害了上海人！一年里仅外卖就花了25.3万元！

来自阿里本地生活服务公司近日根据旗下口碑和饿了么上350万商家2018年的销售数据显示，上海城市生活不断升级，“吃喝玩乐”能力在全国名列前茅，餐饮消费力更是排名全国第一。其中，最能吃外卖的一名上海用户一年花了25.3万元。

据上观报道，阿里本地生活数据显示，2018年度，不论是饿了么APP上的外卖餐饮，还是口碑APP上的到店餐饮，都呈现出消费总额大幅上涨的趋势。在全国，上海、北京、杭州是全年本地生活餐饮消费力最高的三个城市，其中上海排名第一。也就是说，上海市民已经越来越习惯不用自己动手，就能享用美味。

阿里巴巴公布的数据中还有一些有意思的细节。比如，2018年上海饿了么订单数最多的一名用户，全年一共下了2074笔订单。如果算一下还发现，这个用户全年每天的三餐几乎都被外卖承包了。而全年在饿了么平台交易额最高的上海用户，总共花了25.3万元。

夜宵也成为2018年上海市民“一日三餐”外不可或缺的“第四餐”。饿了么和口碑两个平台数据显示，上海是全国夜宵消费力最强的城市。其中，上海男性用户对夜宵的喜好远超女性，不论是外卖还是到店吃夜宵，贡献度都远超女性，达到近62%。

与餐饮消费上涨的趋势一致，2018年上海市民在享受型消费上的投入也出现大幅增长，越来越多的上海市民愿意把钱花在美容美发、娱乐、推拿等享受型消费上。这反映出上海用户不断追求更舒适、便利的消费体验，也是在消费升级的大背景下，上海市民消费结构往多元化发展的体现。

2018年，手机点单、智慧餐厅等新科技在上海线下商家中迅速普及，而外卖平台则推出了送药、商超便利、鲜花绿植等满足市民多种生活需求的半小时送上门服务。本地生活消费多场景的数字化、智能化，给市民带来诸多便利、高效的服务体验，也促进了市民的消费内容愈发丰富，消费频率不断增加。

口碑APP数据显示，上海消费者在餐厅用手机点单的笔数在近半年内呈现月均增长279%的超高增速。对于不少上班族而言，走进一家餐厅后，落座同时打开手机扫码点餐，已成为一种习惯。值得一提的是，50岁以上的“银发族”丝毫没有在数字化消费这条新潮的路上掉队——在全国使用手机点单的“银发族”中，上海用户的数量排名第一。

饿了么平台数据显示，这一年上海果蔬生鲜的订单数增幅也很高，同时送药上门作为2018年上线的功能，也被很多市民所接受。同时，爱美的上海用户还频频通过饿了么购买鲜花绿植，每周为自己买一束花成为不少女性用户日常生活的一部分。饿了么数据显示，女性消费者对鲜花绿植订单的贡献达到了近70%。

业内人士认为，本地生活市场的数字化升级是城市网络化、数字化、智能化转型的集中体现。随着城市的升级，数字化的消费新体验也将惠及更多的城市居民，居民的消费潜力也将得到更大限度的激发。

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