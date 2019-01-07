华为发布业界最高性能 ARM-based 处理器，创造计算性能新纪录

华为今天（7日）早晨在深圳发布业界最高性能ARM-based处理器-鲲鹏920（Kunpeng 920），以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务，并携手产业伙伴推动ARM的产业发展，打造开放、合作、共赢的生态环境，将计算性能推向新高度。

华为首席战略营销官徐文伟表示：“华为在计算领域围绕客户价值持续创新；我们预见，随着智能社会的到来，未来这一领域还将持续增长。当前业务和数据的多样性带来了异构计算的需求，长期以来，华为与Intel共同合作取得了很好的成绩，为ICT产业发展作出积极贡献，华为与Intel将长期保持战略合作、持续创新。

综合中国科技网站雷锋网、新浪科技等媒体报道，华为本次发布鲲鹏920及TaiShan服务器，主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。

鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺，基于ARM架构授权，由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计，大幅提高处理器性能。

华为同步推出基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器产品，包括均衡型，存储型和高密型三个机型。

TaiShan系列服务器主要面向大数据、分布式存储和ARM原生应用等场景，发挥ARM架构在多核、高能效等方面的优势，为企业构建高性能、低功耗的新计算平台；例如大数据场景，实现了多核高并发和资源调度调优，计算性能提升20%。基于TaiShan服务器，华为云也将提供弹性云服务、裸金属服务和云手机服务。

华为认为，万物互联、万物感知和万物智能的智能社会正加速到来，基于ARM的智能终端应用加速发展并出现云端协同；与此同时，云计算下的新业务让数据类型越发多样性，如大数据应用、分布式存储和部分边缘计算等，这些场景应用对多核（Many Core）高能效计算提出明确需求，在性能和功耗方面具有优势的ARM计算系统将发挥作用。

从行业趋势和应用需求看，多样性计算时代正在到来，多种数据类型和场景驱使计算架构的优化，多种计算架构的组合是实现最优性能计算的必然选择。

徐文伟最后表示:“麒麟980助力华为手机推向智慧新高度，基于昇腾310的产品和服务（如华为云）使能行业普惠AI。”

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