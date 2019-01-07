特斯拉上海工厂即将破土动工 马斯克飞抵上海见证

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今日（7日）在推特上表示：“期待特斯拉上海超级工厂（Gigafactory）破土动工！”

据《新京报》报道，马斯克昨日（6日）从洛杉矶乘坐航班抵达上海，特斯拉上海超级工厂（一期）开工典礼将于今日下午举行。

特斯拉正在加速推进中国上海超级工厂的计划。去年5月10日，特斯拉汽车香港有限公司已在上海成立特斯拉（上海）有限公司，注册资本1亿元。其后该公司以9.73亿元人民币摘得上海临港装备产业区的工业用地，并与上海市规划和国土资源管理局签订土地出让合同，上海超级工厂在临港地区正式落地。

根据上海环境热线公布特斯拉上海超级工厂项目（一期）环境影响评价公示，特斯拉上海超级工厂(一期)项目建成后，生产车型包括Model 3和Model Y，目标年产25万辆纯电动整车。另据特斯拉去年提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，公司计划将Model 3的产能提升至每周一万辆的水平，其中3000辆Model 3产能由上海超级工厂负责，届时这些产能将专为中国市场供应。

据悉，上海超级工厂项目总投资达500亿元人民币，一期投资160亿元，初期将先建成组装产线，随后推进特斯拉“国产化”进程。项目建成后，生产车型包括Model 3和Model Y，目标年产25万辆纯电动整车。

上海超级工厂落地后，特斯拉在华售价有望大幅下调。中国全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树此前接受记者采访时表示，特斯拉国产化后价格预计将大幅下降40%以上。

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