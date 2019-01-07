王毅：非洲不是大国博弈的竞技场

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（6日）在非洲国家塞内加尔表示，非洲应该是各国合作的大舞台，不是大国博弈的竞技场。

据中新社引述中国外交部官网发布的消息称，当地时间1月6日，王毅在塞内加尔首都达喀尔同塞内加尔外长卡巴会谈后共见记者。有记者问及中塞作为中非合作论坛共同主席国如何共同推进论坛北京峰会成果落实。

王毅表示，务实高效是中非合作的鲜明特点，也是中非合作论坛的独特优势。峰会结束后，中方后续行动委员会即着手对成果落实做出规划、明确分工、拟定路线图，同时积极同非洲各国梳理合作的优先领域和重点项目。下阶段，中方将同非方特别是同共同主席国塞内加尔密切沟通，有序推进以下几方面工作：

一是构建更加紧密的中非命运共同体。中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，双方比以往任何时候都意识到彼此命运与共，有必要按照中非合作论坛北京峰会明确的目标，加快构建更加紧密的命运共同体，携手应对阻遏我们发展进程的各种图谋，共同维护中非和发展中国家的正当权益。

二是推动“一带一路”合作同非盟《2063年议程》深度对接。中国愿同非洲一道，在“一带一路”建设与非盟《2063年议程》的对接中，发掘更多的合作机遇，拓展更广阔的合作空间。让中非共建“一带一路”在非洲大陆更多落地结果。

三是量身打造落实峰会成果的国别方案。中国将根据各国需要，结合中方能力，同非洲各国共同商定“八大行动”国别落实方案，合理配置援助、贷款、投资等资源，既增强针对性，又确保普惠性。同时加强跨国跨区域合作的统筹规划，积极发挥非盟的协调作用。

四是推动中非合作创新发展、提质增效。中方愿鼓励中国企业更多开展对非直接投资，支持企业通过投建营一体化、公私合营等方式拓展各方面合作模式，促进基础设施建设同产业发展实现良性互动，从而增强非洲经济发展内生动力，有效减少财政负担和金融风险，在有条件的国家加快推进高新科技合作，不断提升合作的质量和水平。

五是让中非人民切实从论坛峰会成果中受益。中非合作坚持以人民为中心的理念，峰会成果自然向民生领域倾斜，“八大行动”将为非洲减贫发展、就业创收、安居乐业作出新的贡献，会让更多非洲普通民众获得看得见、摸得着的实惠。

六是推动国际合作伙伴作出共同努力。中国对非合作坚持开放透明，愿同非洲国家协商，探索开展对非三方或多方合作。中国始终认为，对非合作首先要尊重非洲意愿、倾听非洲声音、响应非洲需求，尤其是体现非洲优先。非洲应该是各国合作的大舞台，不是大国博弈的竞技场。

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