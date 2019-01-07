管中闵明就任台大校长 台大教授吁校内首先要团结

台湾大学校长争议暂告一段落，校长当选人管中闵明天（8日）要上任。对此，台湾大学应用力学研究所教授、台大校务会议代表王立升表示，从最近参与校务会议的经验来看，感觉校内互信基础变得不太够，期盼管中闵上任后要面对大家的质疑，并把大家团结起来，“一个学校要能够团结才能够往前走”。

据联合新闻网报道，台大校方今天（7日）忙着布置交接典礼会场，希望争议多时的校长遴选风波，能在交接典礼后顺利落幕。

台大校长遴选委员会于2018年1月选出管中闵为新校长，原订同年2月上任，但教育部认定遴选程序有瑕疵，要求重启遴选，遭台大拒绝，双方僵持近一年、历经3任教育部长辞职，直到去年12月24日，前教育部长叶俊荣召开记者会宣布，“勉予同意”管中闵担任台大校长。

王立升说，希望管中闵坦诚、与校内同仁沟通，正面面对大家的质疑、化解过去的争议。他说，如果不能团结学校，包括亚洲旗舰等管中闵在校长遴选时提出来的构想，可能都无法落实。

王立升期待，管中闵要把政治屏除与校务之外，也要减少与财团的挂勾。针对校长遴选的争议，他则建议成立公正超然的特别委员会，就像前年论文造假案发生时一样。

在用人方面，王立升指出，应该用人唯才，不要因为当时反对或支持就不接纳或特别重用，才能在面对高教困境的当下往前走，让台大成为顶尖一流的大学。

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