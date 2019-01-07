提两岸分治不分裂 张亚中宣布参选台总统

孙文学校总校长张亚中今天（7日）宣布争取代表国民党参选总统；他说，两岸是兄弟一家亲，应坚守中华民国宪法，结束两岸目前的敌对状态，他将毫不畏惧跟北京对话，探索和平统一前两岸的政治定位。

据台湾联合新闻网报道，继前新北市长朱立伦宣布投入总统大选，张亚中今天在前立委邱毅、蔡正元的力挺下宣布参选，成为党内第二个表态的人。

张亚中曾协助前国民党主席洪秀柱参选总统，被视为洪系人马。张亚中说，洪秀柱会支持他，是因为有相同理念，而非国民党的斗争，“洪秀柱打上半场，我打下半场！”至于国民党内初选机制，张亚中说，尊重党内机制。

张亚中将自己比喻为“鹦鹉救火”故事中的那只鹦鹉，因为不忍心自己所爱山林失火，不断反覆飞奔试图救火。

他说，中国国民党需要重新启动，中华民国也要重新启动，必须要有论述，他已准备30年，长期研究并建立完整的两岸论述，后来也被前总统李登辉、陈水扁等人所部分引用。

针对中国大陆国家主席习近平日前对台谈话中，多次提到统一，张亚中说，两岸目前是敌对状态，就是应解决敌对、促成和平，并走向一体化，“我将毫不畏惧跟北京对话，探索两岸和平统一前的政治定位。”

张亚中说，这应该是国民党的强项，但包括前总统马英九等人却一再回避，他们讲“一中各表”、维持现状，但从国际大环境来看，现状就是两岸呈现敌对、无法参与国际组织等，有人要维持这样的现状吗？当然要改变。

张亚中提出两岸论述，他认为两岸不是外人关系，也不是各说各话关系，两岸是兄弟一家亲，应坚守中华民国宪法，结束两岸目前的敌对状态，以“两岸兄弟一家亲”的定位，即“两岸同属整个中国，互为宪政分治政府”的“分治不分裂”立场，与北京签署“两岸和平协定”，为两岸确定和平发展框架。

前立委邱毅则以12字赞张亚中，“有论述、讲真话、有热情、无包袱”。前立委蔡正元则说，国民党内太阳太多，人民会被热死，现在最需要的就是张亚中这个美丽的月亮。

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