中国航班正常率创2010年以来新高

据中国《新京报》报道，中国2018年全国航班正常率达80.13%，2018年运输航空安全飞行1153万小时，同比增长8.9%。

民航局局长冯正霖指出，在空域资源紧张、运行环境复杂、极端天气频发的情况下，通过压实责任、改进标准、优化机制等手段，不断挖掘现有资源的保障能力。

他表示，要科学编制航季航班计划，严控繁忙机场预先飞行计划，适度调控东部繁忙地区航班量，适当放宽东北、西北、新疆等地区增量。规范空中流量管理，缩小管制间隔。推动机场协同决策系统（A-CDM）建设和机坪运行管理移交，10个三千万级机场完成A-CDM系统建设，14个机场完成机坪管制移交，24个机场建立运管委机制，民航运行数据中心正式揭牌。优化空管协同决策系统，深化管制气象融合，行业运行数据共享平台初显成效。强化航空公司、机场、空管之间协同，完善航班延误处置联动机制。

2018年共保障各类飞行562.4万班，日均15409班，在航班总量同比增长5.65%情况下，全国航班正常率达80.13%，同比提高8.46个百分点，是2010年以来历史新高。

2018年运输航空安全飞行1153万小时，同比增长8.9%，事故征候万时率同比下降8.3%。运输航空实现持续安全飞行100个月、6836万小时的安全新纪录，实现16年零8个月的空防安全零责任事故纪录。

全国229家机场全面开通“航信通”，32家千万级机场实现国内航班旅客乘机全流程电子化，全年“无纸化”乘机的旅客达2.25亿人次。机场餐饮“同城同质同价”已经成为机场服务评价的重要内容，大多数机场候机楼餐饮价格已与市区同级价格水平保持一致。部分机场实现出港行李全程跟踪和到港行李视频监控。规范机票销售、退改签服务方面，客票销售和退改签更加规范，退改签效率进一步提升。

此外，去年多家航空公司试行高空移动终端接入局域网或互联网服务，开放机上便携式电子设备使用，已有12家航空公司在300多架航空器上开通了客舱网络服务。2018年，旅客投诉总量同比下降16.1%，对航空公司和机场服务满意度同比分别提升2.2和1.9个百分点。

早报订户新闻，更多精彩等着您！