预测：中国去年12月PPI同比降至1.6%

据路透社今天（7日）报道，综合约30家机构预测中值结果显示，中国2018年12月CPI同比涨幅料小幅回落至2.1%，主要受油价多次下调，大幅拖累非食品价格所致。与此同时，大宗商品价格跌幅扩大，可能导致12月PPI同比增速下降至1.6%，重新返回“1”时代，并创出逾两年最低水准。

经济下行压力持续以及央行一再强调“稳健货币政策取向没有改变”，意味着无论从经济基本面还是资金面来看，中国通胀并没有上行动力，无需担心“滞胀”的风险；但需求转弱预计仍将拖累生产下滑，并进一步带动价格回落，分析人士认为，短时期内或许应警惕通缩。

华创证券首席宏观分析师张瑜在报告中分析称，食品项方面，猪肉和蔬菜月度均价迎来季节性上涨，但受猪瘟疫情影响，猪肉价格涨幅略不及季节性规律。同时，猪瘟疫情叠加寒冬天气，猪肉替代品牛肉、羊肉和鸡肉价格环比分别大幅上涨1.9%、3.3%和6.4%；而鸡蛋价格环比大幅下跌形成拖累。

非食品方面，油价拖累进一步加大，12月国内成品油价格三次下调，尤其是月初汽柴油每吨分别下调540元和520元人民币，创下近年来最大单次下调幅度，月均价格环比下降达到10%，预计对CPI环比的拖累将超过0.2个百分点。成品油大幅下调拖累非食品项，预计12月CPI同比将下滑至1.9%附近。

PPI方面，除了水泥以外，12月主要大宗商品价格环比转负或跌幅扩大，铁矿石、煤炭、钢价、原油和成品油价格环比料分别下跌6.1%、1.7%、6.7%、10.5%和11%；木浆价格环比下跌9.8%，环比跌幅较前值扩大6.5个百分点；水泥涨幅趋缓，环比上涨2.5%较11月回落5.2个百分点。她认为，综合来看，预计12月PPI同比将大幅回落至1.3%。

中国月度PPI同比增幅前次低点在2016年10月，当时为增长1.2%。

早报订户新闻，更多精彩等着您！