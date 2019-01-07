林郑回顾特首工作：房屋问题最大挑战

香港特首林郑月娥上任接近一年半时间，她接受“香港开电视”专访回顾任期，直言做香港特首“真的很辛苦”，但自己做得颇轻松，算是称心满意。她提到，任内最大挑战是房屋问题，她称很愿意调高公私营房屋比例，又指出售资助房屋定价需要与市价完全脱钩，并业界人士形容为“大胆”。



林郑月娥接受“香港开电视”访问时，提到房屋问题是任内面对最大挑战，亦是香港经济发展的瓶颈，只要有土地，政府愿意在房屋方面有更大承担。



她表示，政府很愿意加大公营房屋的比例，因此早前公布长策时，作出“六四比”变成“七三比”动作，而更加重要的，是将资助出售房屋跟市价完全脱钩，以市民可负担的价格出售，“这个理念其实是一个颇为彻底的改变，比较熟悉土地政府人士也给自己的意见，说自己很大胆，做了一些几十年也没有人敢做的事。”



教育方面，林郑月娥指投放更多资源由专业领航，不要总是干预在正确定位，乐见“教育回归教育”，减少两极化及争拗，又指自己育儿都是放任两名儿子发展，劝喻家长不要给予子女太大压力，应该期望子女比自己更开心。回顾一年半的任期，她形容是“度日如年”的相反，提到任内最难忘的一天，是去年到港大探望脊髓肌肉萎缩症病人佩珊。

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