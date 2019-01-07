近七成东南亚企业与机构专家担忧中美在区域“势必发生冲突”

中美两国影响力在东南亚此消彼长，最新调查显示近70%区域企业与机构担忧中美在将在东南亚“势必发生冲突”。

来自亚细安（东盟）10国商界、民间、学界与政府机构的逾千名专家参与了这项“东南亚形势：2019”（The State of South East Asia: 2019）调查。其中有近70%受访者认为，中美两国在东南亚将“势必发生冲突”（on a collision course）。这种想法在马来西亚、缅甸与印尼最为明显。只有22.5%的受访者认为美中能化解分歧，建立合作关系。

此外，受访者也对东南亚各国如何在美中两国区域影响力此消彼长的情况下找准方向表示关注。超过68%的受访者对美国作为区域内“战略伙伴及维持区域安全”的角色表示怀疑，但也只有8.9%的受访者视中国为“无害且善良的势力”。这项结果反映了区域内各国对于华盛顿失去信心，对北京却依然保持戒心。

近60%受访者认为美国的全球影响力在过去一年里“有所衰退”或“严重衰退”，三分之一认为，美国对区内国家已没有任何影响力。

而73%受访者认为，中国对区内的经济影响力最大，令其对政治的影响力已超过美国。同时也有超过45%的受访者认为中国将成为“修正主义大国”（revisionist power），“意图将东南亚纳入自己的势力范围”。

这项调查由新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS-The Yusof Ishak Institute）旗下的亚细安研究中心进行。中心指出，区域内对中国的态度是对北京的一记“警钟”，中国是时候“打磨减少在东南亚的负面形象”。

调查报告作者之一，研究中心主任邓秀珉博士则对东南亚各国对于中国的怀疑态度表示意外，但强调不能将此解读为“反中”。

“这是警醒中国对区域内的强硬态度，以及试图按照自己的意愿影响亚细安的行为将会面对明显的阻力。”

此外，也有70%的受访者认为，政府商讨参与“一带一路”计划应保持审慎态度，避免承受过量的债务，其中马来西亚、菲律宾与泰国的受访者最重视上述观点。

近半数受访者指出，中国国家主席习近平提倡的“一带一路”划会把亚细安引入中国的轨迹。35%的受访者则认同在一带一路项目下中国资金为区域内国家提供了基建急需的资金。

但也有三分之一受访者觉得，“一带一路”计划欠缺透明度。16%受访者预测“一带一路”计划将会失败。

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