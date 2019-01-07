巴斯夫在台分公司六主管 涉泄密给大陆竞争者

提供台积电等公司的半导体化学原料供应商巴斯夫的六名前任及现任高阶主管，涉嫌窃取制造高纯度电子级氨水的技术与配方，里应外合泄漏并移转给大陆同行，这些技术市值初估价值36亿元（新台币，约1.6亿新元），严重影响台湾国际竞争力，目前六名涉案主管已遭桃园地院收押，检警正清查相关共犯。

据《自由时报》报道，巴斯夫是国际知名化学公司，在台湾设有子公司，巴斯夫主要是向台湾电子级化学品生产商购买高纯度化学原料，利用专有技术与制程进行纯化，再将产品贩售予国内外知名半导体公司，该公司化工技术领先业界且独步全球，能制造符合半导体客户需求的高纯度电子级化学品（硫酸、氨水）材料规格与配方。

台湾刑事局警方接获检举，有大陆竞争同业为抢食台积电等知名半导体公司生意，并想在江苏省镇江市设立与巴斯夫同等级的电子化学工厂，从2017年起先高薪吸收巴斯夫桃园观音厂56岁林姓退休厂长，再由林男陆续挖角负责工程、生产等部门的工程师离职加入团队。

林男并与现任巴斯夫负责建厂的高阶主管暨资深专家45岁黄奕霖里应外合，以技术移转及参与营运模式，与大陆竞争同业签订合作模式，陆续盗取泄漏巴斯夫电子级化学品的关键技术与制程等营业秘密，高价泄漏贩售给大陆电子材料公司竞争同业。

台湾刑事局逮捕六名嫌疑人，查扣电子级化学品（硫酸、氨水）工程管线配置图、技术移转合约书、境外公司OBU帐户、电磁纪录及相关文件，讯后收押。

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