美参议员将再提“台北法案”

美国参议员加德纳当地时间6日表示，将尽速在新一届国会再度提出“台北法案”（TAIPEI Act），协助台湾拓展国际空间。

据《自由时报》报道，自上周三（2日）中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念会发表演说后，两岸对于九二共识以及台海关系争辩不止。美国共和、民主两党诸多参议员之后也纷纷发言，呼吁美国加强对台关系。

长期支持台湾的参议员卢比奥指台湾是美国的强大的盟友，认为美国必须采取更多措施加强与台北的关系。

而共和党参议员加德纳则表示，他推动的“亚洲再保证倡议法案”（ARIA）立法生效，鼓励美国对台军售与美国高阶官员访台；他也将尽速在新一届国会再度提出“台北法案”（TAIPEI Act），进一步协助台湾拓展国际活动空间。

加德纳与卢比奥去年曾联合民主党籍的参议员马基和梅南德兹共同提出“台湾盟邦国际保障与强化倡议”（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act） ，简称“台北法案”（TAIPEI Act），该提案要求美国采取行动与世界各国政府接触，以支持台湾的外交承认或加强与台湾的非正式关系。

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