英国时尚品牌推出“过于特别”新年广告被网民嘲笑

英国知名时尚品牌勃贝雷（Burberry）上周发布新年广告，因色调、场景没有喜庆气氛，被中国网民揶揄一番。

英国知名时尚品牌勃贝雷发布的新年广告，因没有喜庆气氛，被中国网民揶揄一番。（互联网）

据中国时尚头条网今天（7日）报道，为了喜迎2019新年，Burberry在上周四（3日）发布了一组号称庆祝中国新年的广告大片，取名“摩登新禧”，又名“时髦全家福给你拜早年”。品牌官方微博还补充说明了这组照片背后的深层含义，即携手演绎阖家团圆照，互相依偎，亲密无间。

Burberry的这个广告大片原意在展示幸福团圆的一家人，但由于场景和色调“过于特别”，有网友认为毫无新年的喜庆，在微博、微信朋友圈等社交媒体平台引发广泛评论，截至目前相关贴文转发评论数已超过3万。

有网民称：“运水泥工人的手，把蛋糕里的巧克力和猕猴桃让给弟弟吃的哥哥，给环卫工送饭的小伙，大概都入不了摩登人士的法眼”、

由于照片里有中国知名影星赵薇，另有网民笑称，这户人家“实际掌权的是中年守寡的长房媳妇赵薇”。

报道也不忘揶揄广告“既要结合中国新年，又要突出家庭和睦，并且不失Burberry的清冷气质”，并称这一道“命题作文”经Burberry之手后变成了“送命题”。

报道也提及参与广告制作的成员包括名为格林（Ethan James Green）的“产自美国”摄影师，并称“他不仅没有大面使用中国新年的专有颜色，红色，也放弃了传统的表达方式。这组照片的策划者既想表达中国新年的气氛，又想创新突破，但最终呈现出来的却是吊诡的背景板、阴冷的色调和面露“凶残”的模特，勾心斗角，各怀鬼胎更符合这组照片的内在气质。”

报道也引述中国国内分析人士指出，Burberry这样的国际品牌如果不了解中国本土文化和消费心理最好不要乱拍宣传片，也许品牌觉得“酷”的元素在消费者眼中是相反的。

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