穆迪：台湾经济成长有下修风险

据台湾《联合报》报道，中国大陆国家主席习近平发表告台湾同胞书，提到两岸统一不可避免。穆迪信评今天（7日）发布最新评论指出，大陆立场看似没有回旋空间，但台湾执政当局反对统一。此事已再次升高台湾海峡紧张局势，对台湾主权评等是负面影响，台湾经济成长也有下修风险。

穆迪表示，在习近平最新谈话中，中国大陆主张“台湾和中国（大陆）必须并将统一”，并建议采用“一国两制”方式，例如香港和澳门模式。习近平虽表示，中国人不打中国人，但也强调，中国不会放弃使用军事阻止分裂分子，不能容忍外来干涉。台湾总统蔡英文已回应，台湾愿意进行谈判，但不会接受“一国两制”。她也要求台湾各政党不应再谈“九二共识”，并拒绝一国两制。

穆迪表示，自1949年以来，台湾与大陆间的紧张局势并不少见，但在2016年（蔡英文上台后）海峡两岸局势已更为紧张。同时，蔡英文政府提出的“新南向”政策，鼓励东南亚国家与台湾加强旅游与经贸合作，虽减少对大陆的经济依赖，但完全无法缓解两岸紧张气氛。更关键的是，蔡英文政府与美国外交关系“加温”，在大陆和美国因为贸易战关系日益紧张之际，成为一个更复杂的因素。

穆迪认为，尽管台湾拥有强大的外汇存底、和稳定的金融财政条件可缓解外部冲击，但台海两岸紧张局势加剧，仍会损害台湾经济成长表现。穆迪预期台湾今年实际GDP，将自去年的2.4%降至2.2%，但若地缘政治紧张恶化，台湾GDP有可能会再下修。

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