中企在印度设海外仓 商家可在家门口“淘宝”

据新华社今天（7日）报道，中资企业在印度新近推出的海外仓服务，解决了双边贸易活动中常见的“最后一公里”难题，受到越来越多中印两国客户的欢迎。通过建立印度海外仓基地，中国的外贸产品得以在印度展示和仓储，让印度商人实现在家门口“淘宝”；而售后服务的本土化，也解决了产品运行期间的后顾之忧。

65岁的卡纳是印度一家钢管企业的负责人，他一直想从中国引进一套大规模的钢管生产线。但由于设备价格较高，又担心印度缺乏专业技术人员，采购回来后难以操作，卡纳考察了两年仍然没有下单。不久前，通过印度海外仓的产品展示服务，卡纳在家门口看到了样品生产线的演示，当即便确认了订单。

卡纳说：“在孟买直接提货，不仅缩短了进口周期，加快了资金循环，还能享受到海外仓24小时的售后服务及技术支持。由于新引进的生产线工艺先进，生产效率高，预计公司今年的营业额将翻番。”

来自河北省一家管件生产企业负责人赵洪勉告诉新华社记者，自入驻印度海外仓以来，公司产品相当于从国内仓库转移到海外展示“橱窗”，不但产品曝光率明显提高，还实现了买卖双方精准对接，节约成本的同时又提高了销量。

中企西印度新丝路进出口服务有限公司负责人张蕊介绍，近年来随着双边经贸交流深入，越来越多的中国企业来印度寻找机会，与此同时也有更多的印度企业希望购买物美价廉的中国产品，引进先进的中国设备和技术。

张蕊说：“海外仓一方面给中国产品提供了清关物流、商品展示、销售本土化等服务，另一方面也让印度客户不用出国，就能直接在家门口‘淘宝’。同时，海外仓库还解决了跨国经贸中常见的语言不通、信息不对称等难题。”

据了解，不久前印度海外仓还同当地最大的B2B（企业之间）平台之一Indiamart签署战略合作协议，预计线上、线下服务相结合的模式将更好地助力中印双边经贸交流。

早报订户新闻，更多精彩等着您！