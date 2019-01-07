北京前副市长陈刚落马 据传与郭文贵案有关

（早报讯）中共北京市委原常委、原副市长陈刚6日晚被证实落马。有消息说，陈刚被查与国安部原副部长马建以及外逃富商郭文贵有关。

今年53岁的陈刚40岁时就当上了北京市副市长，他的政坛伯乐是中共政治局原委员、北京市委原书记刘淇。刘淇2012年卸任前，陈刚升任北京市委常委。

2008年，北京政泉公司实际控制人郭文贵在建设金泉广场写字楼时违规增加容积率，北京市规划委员会要对郭文贵违规建筑进行处罚，要求拆除金泉广场的违规建筑，郭文贵面临数亿元人民币的损失。

据马建落马后的供述，郭文贵为此事请求马建帮忙疏通。马建找到当时主管北京市规划的副市长陈刚沟通此事，陈刚答应帮忙。于是马建指派人员以安全部十七局的名义，给北京市规划委员会发函，说明郭文贵是安全部的关系，为国家安全事业做出贡献，希望北京市规划委在不严重影响郭文贵公司利益情况下做出处理。

北京市规划委将情况报给了陈刚，经陈刚批准，北京市规划委最后只对郭文贵的公司进行了罚款处罚。这一结果为郭文贵挽回了数亿元损失。

2013年下半年，郭文贵因改造扩建他在北京后海的住宅，占用一块公共用地，北京西城区城建部门要求其拆除违建并将公共用地腾退。

郭文贵再次找到马建疏通，马建又故技重施，派员持安全部十七局介绍信前往西城区相关管理部门协调，但协调未果。于是马建亲自打电话给已升任北京市委常委的副市长陈刚，希望其帮助解决此事。但陈刚这回表示，郭文贵占地是违规的，根本没有办法协调解决这个问题。

2016年12月，马建落马。此前已感觉风声不对的郭文贵逃离中国，现居住在美国。

马建供认，从2008年到2014年，郭文贵为了讨好和感谢马建，陆陆续续送给马建价值约6000万人民币（约1200万新元）的钱物。

陈刚前晚被官方宣布涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。官方和中国媒体都没有披露陈刚落马的具体原因，

但2016年12月马建被查后仅仅两个月，陈刚就被免去中共北京市委常委、北京市副市长职务，调任国务院南水北调办公室副主任，仕途明显受挫。有消息说，陈刚或牵涉郭文贵、马建权钱勾结案。

2017年6月，随着郭文贵在美国频频“爆料”，一段马建亲口供述他与郭文贵种种不法行为的视频在网上流传。在这段视频中，马建提到他两次找陈刚帮郭文贵疏通的事实，间接证实了有关传言。

分析人士指出，2008年马建和陈刚联手为郭文贵挽回数亿元损失，一向善于拉拢官员的郭文贵给马建送了厚礼，不可能对陈刚没有表示。2013年马建再次找陈刚为郭文贵疏通，说明三人的关系并不普通。

2016年10月，蔡奇接替王安顺出任北京市长。4个月后，陈刚和北京市常务副市长李士祥被双双免去市委常委、副市长职务。陈刚去了南水北调办公室，李士祥则调任北京市政协副主席。2018年9月，李士祥被查，成为中共十九大后北京市落马的“首虎”。

2018年3月，陈刚从南水北调办公室副主任调任中国科协党组成员、书记处书记，有人推测他升迁固然无望，但或许还能平安落地。

2018年12月27日，马建被辽宁省大连市中级人民法院一审判处无期徒刑。10天后，陈刚落马。

1966年出生的陈刚毕业于清华大学，仕途上一路顺风顺水，2002年就担任被视为“肥差”的北京市规划委员会主任，2006年出任北京市副市长，是当时北京市乃至全中国政坛上的一颗耀眼新星。2012年，陈刚升任中共北京市委常委，又在下半年的中共十八大上入选中央候补委员。（《联合早报》于泽远北京报道）

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