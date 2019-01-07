陈敏尔：陆海新通道含金量可以更高

新加坡贸工部长陈振声今天（7日）下午在重庆与中共政治局委员、重庆市委书记陈敏尔会见，双方同意中新（重庆）战略性互联互通示范项目（CCI）取得良好进展，并讨论今年取得具体成果的方法，同时为下阶段的合作播下种子。

陈振声今晚在面簿发贴文介绍与陈敏尔的会见。针对CCI旗下的“国际陆海贸易新通道”（简称陆海新通道），陈振声和陈敏尔讨论陆海新通道如何能催化传统和现代各层面的联通性，包括数据、科技、人才，以及金融，让东南亚与中国西部更加融合。

陆海新通道前称“南向通道”，于去年11月更名。对于通道的更名，陈敏尔在会上说：“我觉得这是一个更高的站位，它里边可以有更高的包含、包容，含金量可以更高。”

他指出，重庆作为项目综合方面的一个枢纽中心，扮演逐步让中国西部省市动起来的角色，“这就叫做带动了（中国）西部的开发”。新加坡则因高度的国际化，带动亚细安（中国称东盟）国家。

另一方面，在陈振声和陈敏尔等新渝领导人见证下，作为新成员的青海、云南、宁夏和新疆四省，今天下午也与原来的四名成员：重庆、广西、贵州和甘肃四省，共同就合作共建陆海新通道签约。

身兼中新（重庆）项目联合实施委员会（JIC）新方联合主席的陈振声今明两天率团访问重庆，明天将出席JIC第四次会议。人力部长杨莉明和卫生部兼交通部高级政务部长蓝彬明医生随行。

（联合早报记者王纬温重庆报道）

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