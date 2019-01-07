中国解放军南部战区：美军擅入西沙领海 将保持高度戒备

中新社引述中国军方媒体7日晚间消息，中国人民解放军南部战区新闻发言人李华敏大校表示，1月7日，美海军“麦克坎贝尔”号驱逐舰未经中方允许，擅自进入中国西沙群岛领海。中国人民解放军南部战区组织海空兵力全程监控美舰情况，并进行识别查证、警告驱离。

据李华敏表示，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美方所作所为，严重违反中国法律和相关国际法，严重侵犯中国主权，严重危害地区和平稳定。我们要求美方立即停止类似行为，战区部队将保持高度戒备，严密监视有关海空情况，坚决捍卫国家主权和安全。

早报订户新闻，更多精彩等着您！