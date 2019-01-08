2020两岸论述 蓝营“有志者”各提版本

台湾总统蔡英文呼吁各政党不要再提九二共识，引爆蓝绿辩论，两岸关系如何定义论述，蓝营内部也出现多种版本。据台湾《联合报》报道，继表态角逐总统大位的新北市前市长朱立伦日前肯定九二共识后，也有意投入大选的行政院前院长张善政，昨天（7日）提出以中华民国宪法凝聚台湾共识的五点立场。孙文学校总校长张亚中则在宣布参选总统同时，也提出“两岸同属整个中国，互为宪政分治政府”主张，诉求与北京签署“两岸和平协定”。

此外，被视为国民党未来新星的立委蒋万安，日前在政论节目上肯定蔡英文提出两岸关系的“四个必须”是正确的，在蓝营内引发争议。蒋万安昨天发表声明灭火，强调九二共识确实存在，他无法接受蔡总统说“台湾从未接受九二共识”这样的说法；且自己反对的是一国两制，台湾大多数民众也无法接受一国两制。

报道指，在十五县市长争取与大陆城市交流之际，蓝营内却掀起两岸政策论辩，国民党明将邀集执政的十五县市首长就两岸议题交换意见，并规划设立“两岸交流委员会”。党务人士表示，明日会中期望能凝聚执政县市首长的两岸立场，不论总统府近日对“九二共识”的抨击如何，国民党会尽量追求执政的最大效益。

朱立伦日前在央视播出的纪录片中，肯定九二共识是两岸交流的重要里程碑，他前天则在脸书批评蔡英文无权要求各政党不要再讲九二共识，强调九二共识不该与一国两制划上等号。不过此主张引发正反意见洗版，朱立伦再发文回应，相信来表达意见的都出于爱台湾的心情，只是想法不同；强调务实面对问题并不是怯懦，终究须冷静思考接下来的路要怎么走。对于他所相信，对台湾最有利、最好的方式，他不会沉默，会坚持到底。

张善政则认为，九二共识在不断被附加新意涵后，已不能作为台湾凝聚内部力量的媒介；要回应大陆的一中前提，还有一个选项就是中华民国宪法，因中华民国宪法与两岸人民关系条例已清楚指出，“两岸同属一中（中华民国），两岸是‘两区’”，即自由地区与大陆地区。

他进一步提出可作为更积极台湾策略的五点主张，包括依据宪法，两岸同属一个中国；以“具有大中华情怀的台湾优先务实主义”作为制订两岸政策的基本精神；未来由民意做决定； 厚植“实力”是台湾尊严的最大保障；以及台湾民众最大公约数就是维持两岸和平发展。

张亚中昨天宣布参选2020大选，他说，国民党和中华民国要重新启动，必须要有论述，他主张以“两岸兄弟一家亲”的定位，即“两岸同属整个中国，互为宪政分治政府”的“分治不分裂”立场，与北京签署“两岸和平协定”，为两岸确定和平发展框架。

由于张亚中曾协助国民党前主席洪秀柱参选总统，此次参选被解读为是代表洪秀柱对抗朱立伦。张亚中则强调与党内斗争无关，洪对他的理念相当支持。

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