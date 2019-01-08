金正恩将在华过生日 中方是否设宴庆贺引关注

应中国国家主席习近平邀请，朝鲜领导人金正恩从昨天（7日）起至1月10日对中国进行访问。

而根据公开资料，金正恩于1984年1月8日出生于平壤，由此推论他将在此次访问期间，在中国度过自己的35岁生日。不过，朝鲜官方信息未曾证实他的准确生日日期，金正恩的生日也并非朝鲜指定为公休日。

据韩联社报道，中方是否为金正恩设宴庆生引关注。

朝鲜朝鲜媒体8日纷纷报道他访华的消息，但未提庆生一事。美国前NBA明星罗德曼2014年1月8日曾在平壤体育馆“向最好的朋友”献唱英文《生日快乐歌》，但此后朝媒不再提此事。

金正恩的父亲和祖父的生日分别被定为太阳节（4月15日）和光明星节（2月16日），成为“民族最大节日”。韩联社认为，金正恩在金特会临近的生日这天访华，并将同中国国家主席习近平举行会谈，似有凸显日理万机领袖风范的意图，中方也可能举办盛大的宴会为金正恩庆生。

去年3月底，金正恩访华时中方曾举办高规格的宴会热情迎送金正恩。分析认为，中方有可能设宴庆生，进一步密切朝中高层关系。

韩国统一部日前刊行的《朝鲜主要人员信息》中将金正恩标作“生于1984年1月8日，另有82年或83年生的说法”。

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