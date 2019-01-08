北京市将建首个人工智能产业园 总投资约90亿元

北京市门头沟区将建设全市首个人工智能产业园，积极承接中关村溢出的数字智能、科技创新服务等新兴产业和城区疏解的总部经济，推动区域主导产业从过去的传统采掘业向文旅体验、科创智能、医药健康三大产业转型发展。

据《北京日报》报道，北京市新总规为门头沟区明确了新的区域定位：首都西部重点生态保育及区域治理协作区、首都西部综合服务区、京西特色历史文化旅游休闲区。新总规还明确指出，首钢-门头沟协同发展，门头沟区将充分利用新首钢协作区发展契机，带动门头沟产业、商业发展，把人工智能产业园作为创新创业龙头，牵引区域产业结构调整和创新发展。

人工智能产业园位于门头沟区新城的长安街西起点，毗邻轨道交通S1线栗园庄站。园区由中关村京西建设发展有限公司负责统筹规划建设和运营，占地54.87万平方米，其中产业用地面积22.22万平方米，建筑面积59.62万平方米，计划2020年开工建设，总投资约90亿元。

门头沟还将与中关村发展集团合作，在科技、人才、金融三方面持续投入，通过三到五年的时间，把人工智能产业园建设成为与中关村科学城融为一体的京西科技创新中心，使之成为中关村全球资本链、园区链、产业链、创新链的核心节点之一。

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