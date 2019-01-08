刘永坦、钱七虎获2018年度国家最高科学技术奖

2018年度国家科学技术奖励大会于今天（8日）上午在北京人民大会堂开幕。2018年度国家科学技术奖共评选出278个项目和7名科技专家。其中，哈尔滨工业大学刘永坦院士，中国人民解放军陆军工程大学钱七虎院士分获国家最高科学技术奖。

据中国央视报道，国家科学技术奖励每年评审一次，根据《关于深化科技奖励制度改革的方案》，三大奖每年授奖总数不超过300项。经学科专业评审组、评审委员会和奖励委员会评审，2018年度国家科学技术奖共评选出278个项目和7名科技专家。其中，国家自然科学奖38项，一等奖1项，二等奖37项；国家技术发明奖67项：一等奖4项，二等奖63项；国家科学技术进步奖173项：特等奖2项，一等奖23项（含创新团队3项），二等奖148项。5名外籍科学家获得中华人民共和国国际科学技术合作奖，分量最重的国家最高科学技术奖分别颁给了哈尔滨工业大学刘永坦院士和中国人民解放军陆军工程大学钱七虎院士。

此外，2018年度国家科学技术奖奖金标准也进行了调整。其中，国家最高科学技术奖奖金额度由设立之初的500万/人（人民币，下同）调整为800万/人，奖金分配结构调整，全部由获奖者个人支配，国家科学技术奖三大奖奖金额度也同步提高50%。同时，按照党和国家功勋荣誉表彰制度体系的奖章规制，首次设计制作了国家最高科学技术奖奖章，并优化了国际合作奖奖章和国家科学技术奖奖励证书。

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