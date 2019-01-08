管中闵今正式接任台大校长

早前卷入校长遴选风波的台湾大学，今天（8日）举行就职仪式，管中闵正式接任台大校长，结束台大500多天无正式校长的日子。

综合台湾《苹果日报》和《联合报》报道，管中闵说，回台25年后，竟然有机会出任台大校长，对他个人而言，这个职位是此生结缘台大、报恩还愿的机会，视此为我的“一生悬命”，只有全力以赴，绝无反顾。

管中闵也引用美国总统约翰逊（Lyndon B. Johnson）之前发表的致词，指“昨天的风雨过去，明天才是我们奋战的战场”。管中闵在典礼结束后亲吻其父母。

台大校长就职典礼早上10时举行。前校长孙震、李嗣涔、陈维昭、杨泮池等人都与会，管中闵的父母亲也都到场。典礼会场未开始就挤满人群，很多人都挤不进来，只能在外看直播。

由于管中闵上任案引发社会关注约一年，今管就职典礼现场有200警力戒备。早上8时40分许，管中闵与台大代理校长郭大维此时正步入会场，在会场外就被摄影包围，但面对媒体询问均未回答，仅提醒媒体小心，秘书室人员则表示管今天不愿受访。

典礼现场加油声此起彼落，不过也有台大教授倒竖大拇指抗议。

在本次典礼中，台湾教育部次长林腾蛟负责监交。林腾蛟说，自己荣幸代表教育部监交第十二届校长卸任与交接典礼，见证历史的一刻，并代表教育部感谢代理校长郭大维稳定校务发展，肯定郭持续推动精进教学、各校区的校务发展，推动大学国际化等方面的贡献，让校务没有中断。

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