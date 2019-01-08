港特首：当局未立即计划放宽物业抵押

香港行政长官林郑月娥今天（8日）说，当局未立即计划放宽楼宇按揭（物业抵押）比率，会极度审慎考虑有关议题。

综合香港电台和《明报》报道，林郑月娥在出席行政会议前说，根据数字，私楼楼价去年8月至11月底下跌，但去年全年整体楼价仍是上升，而且幅度不少，在这情况下，将“不撤辣、不减辣”。

在放宽按揭成数（比率）方面，林郑月娥表示，听到很多意见指，现在市民供得起、但无首期。不过，她举例说，现时按揭成数七成，可负担供款比率已超过70%，若再放宽成数，业主的负担将更大。

她也表示要考虑讯息发放问题，因楼市敏感，若予人政府担心楼市调整，要再做措施的感觉，并不理想。

林郑月娥表示，财政司司长陈茂波也都表明，会考虑一连串因素，才会考虑调整，例如不影响银行体系稳健，不为楼市火上加油等。

至于土地供应专责小组去年的报告，林郑月娥说会严肃认真阅读报告，并做不同的研究工作。她感激小组成员尽心尽力做是次咨询工作，不过她也坦言，特区政府要详细研究每一份报告，需有充分理据，并以香港最大利益为依归去作出决定，“如果所有受聘顾问或无偿参与委员会的专家给的意见，我们都照单全收，这未必是负责任的行为”。

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