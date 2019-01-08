陆海新通道“朋友圈”扩大 陈振声：要加强衔接数据网络

针对新加坡与中国政府合作的中新（重庆）战略性互联互通示范项目（CCI）旗下的“国际陆海贸易新通道”（简称陆海新通道）“朋友圈”昨天扩大至中国八个省市区，新加坡贸工部长陈振声指出，八省合作不仅事关衔接铁路、公路、水运等硬件，也关乎衔接数据网络。

陈振声认为，陆海新通道目前要思考如何让数据交换变得标准化，以促进下一代的贸易流动。这将让企业以相同的格式生成数据，无缝地把各自的数据传输给其它企业、海关、省份，以及国家，降低运营成本和时间。

陈振声今早（8日）在共建“陆海新通道”论坛主题对话会上致辞时也透露，自己今天和中共重庆市委副书记、市长唐良智看过从新加坡到重庆长达七天的货运路程，发现实际的路程其实应可少于七天。他解释，七天中有一两天经常出现因海关和企业、企业和企业间数据交换所致的摩擦。

陈振声介绍，新加坡为此推广使用新方的开放式网络贸易平台——互联贸易平台（Networked Trade Platform ，简称NTP）；该平台能帮助陆海新通道让数据的流动标准化，同时加快贸易增长，大幅降低成本。他问，想象中国西部八省加入该平台所能产生的效益？

在陈振声和中共政治局委员、重庆市委书记陈敏尔等新渝领导人见证下，云南、宁夏、青海和新疆四省昨午（7日）刚以新成员之姿，与原来的四名成员：重庆、广西、贵州和甘肃四省，就合作共建陆海新通道签约。

另一方面，陈振声今早指出，陆海新通道的总体框架和指导原则都已确立，今年的目标是让项目走深走实。他说，目前应通过带入更多伙伴以强化这一网络，同时就物质和非物质方面交付“最后一里路”的衔接。

他也提出，要继续为将联通性带到中国西部和其他国家，以及下一步的融合撒下种子。（联合早报记者王纬温重庆报道）

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