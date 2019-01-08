金正恩生日之际访华 分析：意在向美国展示有中国支持

朝鲜最高领导人金正恩在过35岁生日之际，高调开展10个月内的第四次对华访问。受访北京学者认为，这显示他对美朝弃核谈判没有信心，希望释放朝鲜有中国支持的信号。

中国和朝鲜官媒今早（8日）同步宣布，朝鲜最高领导人金正恩应中共总书记、中国国家主席习近平邀请，7日至10日对中国进行为期四天的访问。

根据公开资料，今天是金正恩的生日。他没有留在平壤过35岁生日，而是风尘仆仆开展10个月内的第四次访华，足以突显他对中朝关系的重视。

据韩联社报道，金正恩专用的深绿色列车7日晚上10时15分越过中朝边界驶过丹东站，今天上午10时55分驶入北京站。

随金正恩出行的还有他的夫人李雪主、负责美朝核谈判的金永哲，以及李洙墉、朴泰成、李容浩、努光铁等党政军干部。

从访问的天数、随行人员的阵容，以及朝鲜媒体在他一抵达北京就发出报道的情况来看，金正恩在高调展开他今年的首场外交活动。

清华—卡内基全球政策中心朝鲜问题专家赵通向《联合早报》分析，金正恩高调出访，旨在说明朝鲜现在跟中国的关系，比跟美国或跟韩国的关系还近。

他指出，一般情况下，朝鲜会尽量对中美保持同等距离，在两个大国之间搞平衡，从而利用两个大国之间的竞争关系，给自己最大的喘气空间。

赵通分析，朝鲜现在这么明显地向外界释放出与中国走得很近的信号，很可能是因为朝鲜在与美国的互动中遇到了麻烦或障碍，没有信心弃核谈判能取得它所要的重大突破。

他指出，朝鲜跟中国走得近，无形中是向美国施加压力，表明即使美国不答应朝鲜的要求并继续延缓改善双边关系，朝鲜特有中国支持，不一定要向美国妥协。

金正恩和美国总统特朗普去年6月在新加坡第一次会晤之前，金正恩两次访华并同习近平会晤。有分析认为，特金第一次会晤前后朝鲜半岛局势的缓和，可部分归功于中国发挥的作用。

美朝领导人第二次会晤可能在近期举行，据彭博社报道，下一次会晤的地点可能在越南河内。

美国学者也认为，金正恩此行是希望中国能为朝鲜撑腰。

美国智库国家利益中心国防研究主任卡齐亚尼斯（Harry J. Kazianis）在今早发给媒体的电邮中分析，金正恩访华同习近平会晤的目的，是要提醒特朗普政府，他的外交和经济选项不仅仅来自于华盛顿和首尔。“金正恩在新年献词中提到要‘另辟新径’，很可能是暗指他将向北京靠拢。”

金正恩在1月1日发表的献词中说，如果美国继续用制裁等方式向朝鲜施压，却又不遵守对朝鲜的承诺，“我们别无选择，必须另辟新径”。

（记者是《联合早报》北京特派员）

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