阿里确认收购德国数据处理公司 交易金额9000万欧元

阿里巴巴收购了位于德国柏林的数据处理公司data Artisans，据欧洲科技信息网站Tech.eu报道，此次交易金额为9000万欧元。

根据彭博社报道，data Artisans由开源流处理框架Apache Flink的创始人于2014年建立，公司总部位于德国柏林。不过，早在2008年，该公司就已经作为柏林理工大学一个研究性项目，开始研发技术，这也就是Flink的前身。

阿里巴巴方面也向中国科技媒体全天候科技确认了该笔投资，并表示，“过去两年，阿里巴巴一直是Apache Flink最大贡献者之一。阿里巴巴将和data Artisans一起持续为所有Flink社区用户、合作伙伴和开发者提供更多支持，致力于不断投资技术和未来”，但就交易的金额不做评论。

据data Artisans官网信息，其dA平台主要向企业提供Apache Flink和dA Application Manager两项服务，“包含随时可用的容器编排、持续集成/持续交付（CI/CD）、日志记录、指标以及状态存储集合，还会为公司客户提供单一视图，供其了解数据流处理应用”，可以提供高吞吐量和低延迟的解决方案。

2016年4月，data Artisans曾宣布获得550万欧元的A轮融资，该轮由Intel Capital领投，Tengelmann Ventures与b-to-v Partners跟投。据Tech.eu报道，data Artisans迄今为止已融资650万欧元，客戶包括阿里巴巴、ING、Netflix和Uber等。

据悉，阿里巴巴于2015年开始改进Flink，并创建了内部分支 Blink；2016年，基于Flink搭建的平台正式上线，并在搜索和推荐两大板块中逐步应用；目前，阿里巴巴所有的业务，包括阿里巴巴所有子公司都采用了基于Flink搭建的实时计算平台。

2017年10月，data Artisans CEO、联合创始人Kostas Tzoumas在云栖大会上宣布和阿里集团达成战略合作伙伴关系，旨在进一步优化Flink大数据处理能力，提升Flink在开源社区的影响力。

去年12月，由阿里巴巴承办的Flink Forward China 峰会在北京国家会议中心召开，来自阿里、华为、腾讯、美团点评、滴滴、字节跳动等公司的技术专家与参会者分享了各公司基于Flink的应用和实践经验。在大会的主题演讲上，阿里巴巴集团副总裁周靖人宣布，阿里巴巴内部Flink版本Blink于2019年1月正式开源，之后会经过社区讨论合并回Flink。

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