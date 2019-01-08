中国公安部：2018年以来共缴枪支14.6万支

2018年以来，全国公安机关共收缴猎枪1.2万支、气枪4.2万支、火药枪3.8万支、射钉器改制枪支和其他枪支5.4万支。其中，射钉器改制枪支和猎枪、火药枪，大多数是山区、林区、牧区的牧民、村民私自改制。

据中新社报道，中国公安部治安管理局副局长钱熊飞透露，大多数气枪都是枪支爱好者通过网络购买，用以收藏。其中，警方也收缴了少量的军用枪、仿军用枪，这些都是一些不法分子从境外走私入境。

他还就目前破获的案件情况作出分析：非法制贩、走私枪爆物品犯罪活动仍然屡禁不绝。有些制贩枪支案件，涉及线索比较多，跨区域团伙作案明显。一些不法分子受利益驱动铤而走险，通过网上联系交易、利用寄递物流贩卖枪支零部件，化整为零，进行组装。少数不法分子通过边境通道，内外勾结，从事走私枪支违法犯罪活动，这类犯罪往往隐蔽性强，查处打击难度相对较大。

目前仍有一些非法枪爆物品流散社会。尽管这几年警方持续加大收缴力度，但由于历史和现实原因，社会上一些非法枪爆物品仍未彻底收缴上来，发现难度大。同时，由于市场仍有需求，有一些枪支爱好者，出于收藏、爱好、狩猎等目的，非法获取枪支弹药。

枪爆犯罪往往与黑赌毒犯罪交织。一些不法分子千方百计想获取枪爆物品，以枪护毒、以枪护赌的情况相对突出。

利用枪爆物品作案仍时有发生。一些不法分子利用枪爆物品实施个人极端犯罪，甚至有的因为矛盾纠纷引发冲突，造成人员伤亡。这类犯罪数量不大，但影响大、危害严重。

钱熊飞说，针对这些情况，公安机关按照部际联席会议的统一部署，持续保持严打的高压态势，继续加大社会面收缴力度，坚决防止不法分子利用枪爆物品危害社会。

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