金正恩今天下午或与习近平会晤

（韩联社北京/首尔电）朝鲜国务委员会委员长金正恩乘坐的专列抵达北京站，开启了他的第四次访华之旅。据观测，金正恩可能于当天下午会晤中国国家主席习近平。

金正恩夫人李雪主和劳动党中央副委员长金英哲、李洙墉、朴泰成以及外务相李容浩、人民武力相努光铁等朝鲜党政军干部随行，中共中央对外联络部部长宋涛、政治局常务委员等中方高层人士前往迎接。在抵达北京站后，朝方代表团随即乘车前往钓鱼台国宾馆，中方派出数十辆摩托车开道。

上午11时16分许，金正恩一行所乘车辆抵达钓鱼台国宾馆。据观测，在稍作休整后，金正恩将于当天下午在人民大会堂同习近平举行第四次朝中领导人会谈，双方将就发展双边关系的方案交换意见。

若依惯例，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛当晚将在北京人民大会堂举行宴会和文艺演出，欢迎金正恩一行的到来。值得一提的是，当天的宴会将隆重举行，或为庆贺金正恩第35个生日，也有可能是纪念朝中建交70周年。

2018年3月，金正恩首次访华时也是搭乘专列抵达北京，并同习近平举行会晤。分析认为，2019年是朝中建交70周年，金正恩选择搭乘专列这种朝鲜领导人的传统访华形式，其中蕴含彰显朝中友谊的意义。考虑到金正恩8日将在中国过第35个生日，以及中方的接待级别和礼遇，也有可能因为此次随行访问团规模扩大，从而选择搭乘列车访华。

分析认为，金正恩新年伊始踏上访华之旅或释放中方正式加入去年由韩朝美三方主导的半岛格局的信号。也有分析称，此访也意味着第二次朝美首脑会谈筹备进入日程协调环节，访华结果将对半岛局势走向起到重要影响。

另一方面，朝中此次不再坚守“秘密访问”的惯例，朝中媒体当天上午同时报道金正恩访华消息。朝媒首次在金正恩抵京前公布其访华消息，强调两国正常往来。

韩国统一部相关人士8日就朝鲜国务委员会委员长金正恩再次访华评价称，此访有望助推无核化谈判走向良性循环发展之路。

该人士表示，朝中领导人对话将为实现半岛无核化和构建永久和平机制带来积极影响，韩方将继续关注相关动向。对于朝方是否事先告知韩方金正恩访华相关消息，该人士说，自己对此并不知情，无可奉告。该人士补充道，韩朝、韩中通过对话渠道一直保持紧密沟通交流。

对于金正恩在不久前发表新年贺词后就随即访华的情况，该人士表示，金正恩在新年贺词中强调要致力于经济建设、提高人民生活水平，并强调要将半岛打造成和平地带。鉴于此，此次访华展现金正恩贯彻新年词的坚定决心。

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