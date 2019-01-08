中国去年出入境人数首次破6亿

据新华社今天（8日）报道，中国2018年边检机关检查出入境人员达6.5亿人次，同比增长9.9%，首次突破6亿人次；检查出入境交通运输工具3504.5万辆（架、列、艘）次，同比增长13.1%。
中国公民出入境人数连续15年保持稳步增长。2018年，中国公民出入境5.6亿人次，同比增长12%，连续15年保持增长态势。其中，大陆居民出入境3.4亿人次，香港、澳门、台湾居民来往内地（大陆）分别为1.6亿人次、5031.1万人次、1225.4万人次。
外国人入出境首次突破9000万人次。外国人入出境达9532.8万人次，同比增长11.6%。入境外国人数量居前十位的国家依次为缅甸（含边民）、越南（含边民）、韩国、日本、美国、俄罗斯、蒙古国、马来西亚、菲律宾、新加坡。
通过72小时、144小时过境免签政策入境的外国人10.1万人次，同比增长23.9 %。海南实施59国免签政策以来，24.7万人次外国人通过该政策入境，较去年同期增长12.8%。
交通运输工具出入境再创新高。全国边检机关共检查出入境交通运输工具3504.5万辆（架、列、艘）次，同比增长13.1%，数量和增速均创历史新高。
面对出入境人员和交通运输工具持续增长，中国国家移民管理局推出中国公民通关候检不超过30分钟、扩大自助通关人员范围、国际航行船舶网上申报边检手续等系列通关便利举措。2018年，边检人均查验时间减少至45秒，大型口岸高峰期旅客候检时间环比缩短约10分钟。
请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息