陕西张扣扣复仇杀人案：嫌犯被判死刑

去年曾在中国轰动一时的陕西复仇杀人案嫌犯张扣扣，今天（8日）被法庭判处死刑。

据彭湃新闻报道，汉中市中级人民法院在下午5时多一审宣判，以故意杀人罪、故意毁坏财物罪对张扣扣判处死刑。

另据汉中中院官方微博发布的消息，嫌犯闻判后表示不服，当庭提出上诉。

汉中市中级人民法院经审理认为，张扣扣蓄谋报复杀人，选择除夕之日，当众行凶，先后切割、捅刺被害人王正军、王校军和王自新的颈部、胸腹部、背部等要害部位共计数十刀，连杀三人，还烧毁王校军家用车辆，其犯罪动机卑劣，杀人犯意坚决，犯罪手段特别残忍，情节特别恶劣，后果和罪行极其严重，人身危险性和社会危害性极大，应依法惩处并数罪并罚。本案虽然事出有因，张扣扣系初犯且有自首情节，但是依法不足以对其从轻处罚。故依法判处张扣扣犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑四年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

一审开庭前，张扣扣的辩护律师邓学平说，对于检方指控的犯罪事实部分，各方均无异议，会对张扣扣做有罪从轻辩护。庭审中，张扣扣称，20多年前，王正军曾用木棒打死他母亲，此后他的人生一直很坎坷，他也从未放弃过报仇的想法。对于检方指控的主要犯罪事实，张扣扣均予以认可，但表示，未曾在王正军倒地后对其进行二次捅刺。

汉中市中级人民法院经审理查明：被告人张扣扣家与被害人王自新家系邻居。1996年8月27日，因邻里纠纷，王自新三子王正军（时年17岁）故意伤害致张扣扣之母汪秀萍死亡。同年12月5日，王正军被原南郑县人民法院以故意伤害罪判处。此后，两家未发生新的冲突,但张扣扣对其母亲被伤害致死心怀怨恨，加之工作、生活长期不如意，心理逐渐失衡。2018年春节前，张扣扣发现王正军回家过年，产生报复杀人之念，遂准备了单刃刀、汽油燃烧瓶、玩具手枪、帽子、口罩等作案工具，并暗中观察王正军及其家人的行踪。2018年2月15日12时许，张扣扣发现王正军及其兄王校军与亲戚上山祭祖，便戴上帽子、口罩等进行伪装，携带单刃刀、玩具手枪尾随王正军、王校军至汉中市南郑区新集镇原三门村村委会门口守候。待王正军、王校军返回时，张扣扣持刀朝王正军颈部、胸腹部等处割、刺数刀，又朝王校军胸腹部捅刺数刀，之后返回对王正军再次捅刺数刀，致二人死亡。张扣扣随后到王自新家中，持刀朝王自新胸腹部、颈部等处捅刺数刀，致其死亡。张扣扣回家取来菜刀、汽油燃烧瓶，又将王校军的小轿车左后车窗玻璃砍碎，并用汽油燃烧瓶将车点燃，致该车严重受损，毁损价值32142元。张扣扣随即逃离现场。2月17日7时许，张扣扣到公安机关投案。

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