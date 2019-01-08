中央政法委宣布牵头调查“千亿矿权案”卷宗丢失一事

中国最高人民法院“案卷门”事件升级，中央政法委今天宣布牵头成立联合调查组，调查“千亿矿权案”卷宗丢失一事。

中国最高法院随即回应表态，将全力配合联合调查组工作。

观察人士认为，这项针对最高法院的联合调查行动，涉及政法委、纪委国家监委、公安、检察院等多个机构，说明事件受到高度重视，调查可能揭发中国司法腐败等严重问题，引发最高法院官场大震荡。

中共中央政法委下属的微信公号“长安剑”今晚发布消息，针对网上反映最高人民法院二审审理的陕西榆林凯奇莱能源投资有限公司诉西安地质矿产勘查开发院合作勘查合同纠纷案卷宗丢失等问题，近日，由中央政法委牵头，中央纪委国家监委、最高人民检察院、公安部参加，成立联合调查组依法依纪开展调查，相关事实查清后将向社会公布。调查组同时对外公布联系电话。

最高法随后发布回应消息称，最高人民法院党组召开会议，表示坚决拥护中央政法委牵头的联合调查组调查“千亿矿权案” 卷宗丢失等问题，将全力配合联合调查组工作。

分析认为，由央视前主持人崔永元引爆的“案卷门”事件，矛头直指最高法领导层。

崔永元上月26日发出一条“最高法院有贼”的微博，指2017年结案的“千亿矿权案”一份案件卷宗在最高法院离奇失踪，引发外界高度关注。

他本月2日在微博也贴出几张不完整的书证照片，暗示案件先有判决，后开庭审理。

其中一张照片显示，由最高法前副院长奚晓明落款的批示提到：“按周院长指示，对案件有关情况，严格作好保密工作。”

奚晓明已在2015年7月因违纪违法落马，“周院长”指的相信是最高人民法院院长周强。

办案法官王林清之后频频在互联网“现身说案”，抖出更多案件相关猛料，包括案卷在他的办公室离奇被盗，安装不久的两个监控均故障。他并称，发布视频是为自保。

他在6日曝光的一个视频中还申诉，曾在2016年被领导告知，最高法院院长周强对案件有明确指示，要将二审案件二度发回重审，但这在他看来，违背民事诉讼法规定。

中国民间人士揭发弊案，鲜少公开指名道姓指向某个个人，尤其是像最高法院院长这样的副国级高官。而今中央政法委宣布对“案卷门”正式展开调查，相信压力将更明显的聚集在周强身上。 （来源 / 联合早报网）

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