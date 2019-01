中美副部长级贸易谈判严重超时,原定下午结束的谈判直到星期二(8日)晚上仍在进行。 《环球时报》总编辑胡锡进今晚用英文发布推特说,中美贸易谈判在两天的艰苦工作后仍未结束,听说他们明天将继续谈判。

胡锡进说,这是一个信号,表明双方严肃并且长时间工作以解决存在的分歧。

路透社9日也报道,美国政府官员告诉记者,中美贸易谈判将于星期三继续。

另一方面,美国总统特朗普8日发推文说:与中国的谈判进展得非常好! (Talks with China are going very well!)

美国《华尔街日报》快讯报道,中美双方在中国购买美国货物与服务等方面的谈判取得了进展,但双方还远未达成协议。

