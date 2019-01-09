国民党总统提名 考虑仿美式初选

国民党2020总统大选谁出征备受关注，但党内初选提名机制至今未定论。九合一大选后，传出包括资深媒体人赵少康、学者陈一新等人，曾向吴敦义提出仿效“美国公民初选模式”建议，而党内也朝非党员一票、党员两票加权方向规划。

据台湾《中国时报》报道，数度对全民调表疑虑的国民党主席吴敦义，日前抛“党员投票较符合美国制度”说法后引发关注。据悉，吴敦义的谈话是赵少康等人建议。对此，赵少康证实确曾讨论，“他当时没反对，会不会做就不知了！”

曾任新党竞选总经理的赵少康，1998年第4届立委就采取开放投票提名，也为此与前副总统吕秀莲讨论。赵少康认为，如此可为国民党注入活力，炒热总统初选。

至于对手可能灌票较弱候选人，赵少康以民进党主席投票率不到两成说，电话民调反更可能被对手灌票，重要是号召更多支持者出来投票。倘若吴敦义决定采纳，将会是历年国民党总统候选人产生方式的重大变革，也为2020蓝营总统提名投下极大变数。

对此，被视为热门人选的前立法院长王金平直言，要行得通、办得了才可，至于怎么决定，他尊重党中央安排。

国民党组发会主委李哲华低调表示，党中央内部还没讨论，且党就是有规定依规定、没规定依惯例，目前以三成党员投票、七成民调办法为依归。他说，3年前是4月开始进行总统初选期程，现在才1月，党内根本还没讨论。

李哲华说，党内正忙着六席立委选区补选，也在盘点各县市、选区立委有意参选人及提名时程业务。至于是否参考党内其他声音，他说，中常会就是平台，党内有民主机制可面对这些问题。

如今党内流传版本以党员两票加权为原则，以2017年国民党主席选举吴敦义得票率最高为例，此举似对吴有利。已表明参选的前新北市长朱立伦先前曾主张全民调，新北市朱系议员叶元之说，方法必须对国民党好，不是因人设事，为特定人量身订做，甚至出现球员兼裁判的情形。

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