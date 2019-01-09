若大规模刺激再现 惠誉将“重新评估”中国评级

据路透社报道，惠誉高级主权分析师称，如果中国政府再次实施过去债务驱动的刺激计划，惠誉将下调中国A+信用评级或稳定展望。

惠誉全球主权评级主管麦克名(James McCormack)表示，惠誉仍预计中国将遵守承诺，坚持解决公司债高企问题，但强调称，如果中国政府再次刺激经济，其评级将面临风险。

“如果中国对增长放缓的应对措施与全球金融危机期间的举措类似，那就会促使我们重新考虑评级，”麦克名对路透说。“因为在企业债务水平已经很高的情况下，我们认为那将加剧中国宏观经济失衡。”

惠誉、标普全球评级和穆迪这三大主权评级机构对中国的评级相当，为A+/A1，展望均为“稳定”，但惠誉是过去几年中唯一没有下调中国评级的机构。

麦克名表示，中国对全球金融危机的应对措施中没有太多预算内的财政刺激或降息行动，更多是预算外的国有企业或地方政府融资机构的债务融资支出。

如果中国再次采取这些措施，可能将触发评级下调，但“我们预计(现在)不会出现这种情况”，他补充说。

“这一次，我们预计中国政府将采取更多预算内的政策措施，如已经在进行的减税，以及增支举措--如果有的话将是(中央)政府直接出资支持。”

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