多名国际学者致台湾民众公开信 力挺台湾抗大陆威胁

据联合新闻网报道，包括孔杰荣、司徒文、杨甦棣在内的44名学者与前美国政府官员，今天联名发表给台湾人民公开信，力挺台湾总统蔡英文，并呼吁不同政治立场的台湾人民，了解并共同对抗中国大陆威胁。

这封以中、英文发表的公开信，以《享有民主的台湾人民加油！》破题，表示学者、前政府官员与台湾友人，历经几十年见证并赞赏台湾的民主转型，希望借由这封公开信向台湾人民表明，在台湾历史的关键时刻，台湾应保持团结。

公开信指出，过去两年，中国大陆不择手段试图压缩台湾的国际空间，以扩充军力作威胁，造成台湾未来只有纳入大陆的印象。这些压力在中国大陆国家主席习近平2日的谈话达到新高点。

蔡英文随后回应强调，绝大多数台湾人民强烈反对“一国两制”，她主政的政府从未接受所谓的“九二共识”。她主张的“台湾共识”是基于“四个必须”，包括必须接受中华民国台湾存在的事实，也必须尊重台湾2300万人民对自由与民主的坚持。

对于蔡英文的主张，这些学者深信是正确的反应，也显示蔡英文在面对大陆日增的威胁下，所展现的稳健与尽责的领导能力。

公开信对台湾人民抗拒大陆威胁，护卫民主制度的立场感到钦佩，但也担心北京最近采取的欺骗与散布谣言的颠覆伎俩，可能播下台湾内部分裂与混乱种子，造成北京对台动武的借口。

公开信指出，台湾生存正受大陆威胁。虽然和所有民主体制一样，台湾有许多内政问题必须解决，但在作为自由与民主国家的生存面临更大威胁时，民主程序应该不影响举国团结。如果不同政治立场的台湾人民不了解这项威胁，让手段高压的北京领导人有机会分化台湾社会，台湾纳入中国大陆将渐不可避免。

包括美国智库“国际评估暨战略中心”（International Assessment and Strategy Center）、“未来亚洲计划”主任谭慎格（John Tkacik）、前美国在台协会台北办事处处长司徒文（William Stanton）与杨甦棣（Stephen Young）、纽约大学法学教授孔杰荣（Jerome Cohen）、丹麦组织“台湾角”（TaiwanCorner）主席麦可丹尼尔森（Michael Danielsen）、澳洲学者家博（Bruce Jacobs）、英国伦敦大学亚非学院（SOAS）郝任德（Michael Rand Hoare）等44位来自全球各地学者、专家，联名签署了这封公开信。

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