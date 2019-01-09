最高检：管好自己人，看好自己门，防止“灯下黑”

中国最高检党组书记、检察长张军昨天（8日）表示，强调，要履行好全面从严治党的政治责任，管好自己的人，看好自己的门，坚持严管就是厚爱，坚决防止“灯下黑”。

据高检网1月8日消息，最高人民检察院昨天下午召开党组扩大会，专题传达学习中央政治局常委会听取最高人民检察院党组工作汇报时的重要指示精神和中央政治局民主生活会精神，研究贯彻落实措施。最高检党组书记、检察长张军强调，全国检察机关要深入学习领会习近平总书记的重要讲话精神，在检察工作中自觉体现党的绝对领导，牢牢把握党中央对检察工作的新部署新要求，努力实现检察工作全面协调充分发展，行使好党和国家赋予的检察监督权力，更好地为大局服务、为人民司法。

张军表示，检察机关要自觉做到“两个维护”，进一步坚定“四个自信”，结合检察工作实际践行好“四个意识”。今年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，大事多，不确定因素也很多，要有危机意识，不断提高政治站位，增强政治能力。讲政治是实实在在的，不能只嘴上说，必须结合实际，在每项工作中都自觉、扎实体现党的绝对领导。要始终坚持以人民为中心，履行好法律监督职责，让人民群众有更多更实的获得感、幸福感、安全感。要结合刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察实际，把讲政治、顾大局的要求落实、再落实。

张军要求，要把讲政治、促法治、抓业务紧密结合起来，发挥政治智慧、法律智慧、检察智慧，实现办案“三个效果”有机统一。

张军强调，要履行好全面从严治党的政治责任，管好自己的人，看好自己的门，坚持严管就是厚爱，坚决防止“灯下黑”，把队伍建设抓得很紧更实，管得很严更好。要用心做好人的工作，用心带好队伍，努力调动每一名检察人员的积极性，这也是谋发展、重自强的要求。要讲究领导艺术，把工作环境建设好，形成团结、紧张、严肃、活泼的政治局面，更好地把党中央部署要求落实好、落实到位。

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